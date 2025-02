Universitário é confundido com assaltante e baleado nas costas por policial aposentado no RJ

O universitário Igor Melo, de 32 anos, que estava na garupa de uma moto por aplicativo, foi baleado pelas costas por um Policial Militar aposentado, no Rio de Janeiro. O atirador disse à polícia que o motociclista e o garupa teriam roubado o celular da mulher dele. Já a família de Igor afirma que ele voltava do trabalho e não tinha nada a ver com o crime.



