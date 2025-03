Veja a previsão do tempo para este fim de semana

A onda de calor termina neste domingo (9), mas a queda nas temperaturas deve acontecer apenas na próxima semana. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta vermelho de calor para 960 municípios entre o Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Em Porto Alegre, sábado ensolarado e ainda muito quente.



