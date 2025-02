Veja como fica o tempo pelo Brasil nesta quinta (30)

Um novo corredor de umidade deve deixar o tempo bastante instável nesta quinta (30), em especial no Sudeste do Brasil. O sul de Minas Gerais vai registrar muita chuva, com volumes que podem ultrapassar os 100 milímetros. A situação é de perigo extremo, devido ao alto risco de deslizamentos. Na capital paulista, os temporais chegam à tarde e à noite.