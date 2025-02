Veja como fica o tempo pelo Brasil nesta sexta (24)

Esta sexta (24) promete ser de chuva para todas as regiões do Brasil. No Rio Grande do Sul, a situação passa a ser de perigo, já que temporais podem ocorrer em vários períodos do dia e acumular volumes altos em Bagé, Pelotas e Santa Maria. Nas capitais Porto Alegre e São Paulo, chance de temporal com ventanias e até granizo à tarde. Em Manaus, chove a qualquer hora.