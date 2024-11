O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de temporais para 13 estados e o Distrito Federal. A frente fria se desloca sobre a costa do Sudeste e coloca os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo no caminho dos temporais. Neste sábado (9), o sol reaparece nos três estados da região Sul. No Norte e no Centro-Oeste, a mistura de calor e umidade provoca chuva.