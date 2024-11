Veja como foi o dia de campanha dos candidatos à Prefeitura de São Paulo nesta terça (22)

Nesta terça (22), Guilherme Boulos, candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, fez uma caminhada na rua 25 de Março, no centro de São Paulo. À tarde, ele respondeu perguntas dos eleitores. Ricardo Nunes, do MDB, participou de um almoço com empresários e lideranças políticas na zona sul de São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas, Michel Temer e Jair Bolsonaro estiveram no encontro.