Veja como será a programação para a posse de Donald Trump, na segunda-feira (20)

Os Estados Unidos se preparam para a posse do presidente eleito Donald Trump. Ele chegou a Washington após passar o período de transição no seu resort na Flórida. Nesta noite, participa de um evento com queima de fogos. No domingo (19), ele homenageará soldados mortos no cemitério de Arlington e encontrará apoiadores em um ginásio local. A cerimônia oficial terá o juramento realizado dentro do Congresso devido às baixas temperaturas, contando com cerca de 700 pessoas. O tradicional desfile foi cancelado e substituído por um evento em uma arena para 20 mil pessoas. Trump também anunciou o lançamento de sua criptomoeda, que rapidamente alcançou 6 bilhões de dólares em valor de mercado.