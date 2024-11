Veja imagens do autor do atentado visitando a Câmara horas antes do ataque

A Câmara dos Deputados divulgou imagens de câmeras de segurança que mostram o autor do atentado em Brasília (DF) horas antes do ataque. Nas imagens, é possível ver quando Francisco Wanderley Luiz entra no anexo quatro da Câmara. Ele passa pelo detector de metais e pelos policiais legislativos. Francisco entrou às 8h15, foi ao banheiro e logo saiu. Veja as imagens.