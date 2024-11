Veja os detalhes do pacote de corte de gastos do governo federal

Nesta quinta (28), o governo divulgou detalhes do pacote de corte de gastos. Pela manhã, o ministro Fernando Haddad apresentou as propostas ao lado de Rui Costa, Simone Tebet e Esther Dweck. O plano apresentado tem o objetivo de equilibrar as contas públicas e impulsionar a economia. A proposta que mais repercutiu foi a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil.