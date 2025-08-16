Logo R7.com
Vice-prefeita de São Bernardo do Campo, Jessica Cormick, assume no lugar do prefeito Marcelo Lima

Investigações revelam esquema de propina e lavagem de dinheiro

JR na TV|Do R7

A vice-prefeita de São Bernardo do Campo, Jessica Cormick, já assumiu a administração municipal depois o afastamento do prefeito Marcelo Lima, suspeito de participar de um esquema de propina e lavagem de dinheiro. Três pessoas, entre elas empresários, foram presas.

  • Corrupção
  • Empresário
  • Irã
  • PF (Polícia Federal)
  • PlayPlus
  • Polícia
  • PF (Polícia Federal)
  • Prefeito
  • RecordPlus
  • São Bernardo do Campo
  • Saúde

