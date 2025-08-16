Vice-prefeita de São Bernardo do Campo, Jessica Cormick, assume no lugar do prefeito Marcelo Lima

A vice-prefeita de São Bernardo do Campo, Jessica Cormick, já assumiu a administração municipal depois o afastamento do prefeito Marcelo Lima, suspeito de participar de um esquema de propina e lavagem de dinheiro. Três pessoas, entre elas empresários, foram presas.



