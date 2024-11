Vitória ampla de Trump deixa evidente a imprecisão das pesquisas eleitorais nos EUA

A maioria das pesquisas previa uma disputa acirrada. Algumas, inclusive, apontavam Kamala Harris na frente. Nas urnas, o resultado foi bem diferente. Segundo especialistas, um dos principais entraves é a dificuldade dos pesquisadores de falar com os eleitores menos engajados politicamente e com trabalhadores sem tempo para responder questionários. Entre esses grupos estariam pessoas que se identificam com Donald Trump.