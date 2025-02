Voz marcante do futebol, Léo Batista é velado na sede do Botafogo nesta segunda (20)

O corpo do jornalista Léo Batista foi velado nesta segunda (20) na sede do Botafogo e será enterrado nesta terça (21), no interior de São Paulo. Léo Batista morreu aos 92 anos após complicações de um tumor no pâncreas. Ele estava internado desde o dia 6 de janeiro em um hospital na zona oeste do Rio, com quadro de desidratação e dor abdominal.