Yuri Alberto, Alerrandro e Estêvão brigam pela artilharia do Brasileirão na última rodada

Além das brigas pelo título e pela fuga do Z-4, o Brasileirão deve ter mais uma disputa em aberto na última rodada: a da artilharia. No momento, a tabela é liderada por dois atacantes: Alerrandro, do Vitória, e Yuri Alberto, do Corinthians - ambos com 14 gols. A jovem estrela do Palmeiras, Estêvão, está em segundo, mas com 13 gols e plenas chances de alcançar os rivais. Caso ultrapasse Yuri Alberto e Alerrandro, Estêvão ainda se tornaria o artilheiro mais jovem da competição.