Yuri Alberto vive roteiro de cinema no Corinthians e tenta coroar redenção com título paulista

O Corinthians não ganha o título paulista há seis anos. Para derrotar o Palmeiras, a aposta é em um artilheiro que viveu um roteiro de cinema no Timão. Se a vida é um filme, a do Yuri Alberto no Corinthians atende a todos os gêneros. O atacante corintiano viveu a pior fase no time em 2024, mas a redenção veio logo com a chegada de Memphis Depay ao time. .



