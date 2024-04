STF autoriza compartilhamento de dados sobre atividades financeiras entre o Coaf e a polícia

Alto contraste

O Supremo autorizou o compartilhamento de dados sobre atividades financeiras entre o principal órgão de controle do Ministério da Fazenda, o Coaf, e a polícia. O repasse de informações a investigadores agora poderá ocorrer sem a necessidade de autorização da Justiça. A decisão foi tomada pela primeira turma do STF, que confirmou decisão do ministro Cristiano Zanin.