Violência no trabalho no Brasil ultrapassa 18 mil casos neste ano Torturas física e psicológica impactam trabalhador em Canoas (RS) 01/05/2025

Brasil registra mais de 18 mil casos de violência no trabalho neste ano

O Brasil registrou mais de 18 mil casos de violência no ambiente de trabalho neste ano. Um incidente marcante ocorreu em Canoas, Rio Grande do Sul, onde um trabalhador foi submetido a tortura física e psicológica pelo chefe em um ferro velho. As agressões incluíram choques elétricos e queimaduras com água quente. O agressor está sob prisão preventiva.

A vítima, que prefere não ser identificada, mudou-se de cidade por razões de segurança após o trauma sofrido. Segundo o Ministério da Cidadania e Direitos Humanos, foram reportadas 18.400 violações de direitos no trabalho nos primeiros meses do ano, com São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul concentrando a maioria dos casos.

Em outro caso recente, sócios de nove empresas foram condenados a pagar R$ 3 milhões em indenizações por danos morais após o resgate de 210 trabalhadores em condições análogas à escravidão em vinícolas de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha.

Assista em vídeo - Brasil registra mais de 18 mil casos de violência no trabalho neste ano

