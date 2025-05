Zelensky cancela participação em negociações de paz na Turquia devido à ausência de Putin Representação russa de segundo escalão leva líder ucraniano a desistir do encontro JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/05/2025 - 23h35 (Atualizado em 16/05/2025 - 01h15 ) twitter

Zelensky desiste de participar das negociações para cessar-fogo após envio de representantes russos

Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, optou por não participar das negociações para um cessar-fogo na guerra após a Rússia enviar representantes de menor escalão. Inicialmente, Zelensky pretendia se encontrar com Vladimir Putin na Turquia, mas cancelou sua ida a Istambul ao perceber a ausência do líder russo. Em Ancara, ele se reuniu com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e designou um representante autorizado para continuar as negociações pela Ucrânia.

O chefe dos representantes russos indicou estar pronto para compromissos nas tratativas. As conversas foram adiadas para o dia seguinte, sem grandes expectativas de avanços concretos. Nos Emirados Árabes Unidos, o presidente Donald Trump afirmou que o progresso nas negociações só ocorrerá após um encontro direto com Putin.

