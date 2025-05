Zico retorna ao Flamengo como embaixador do clube O ídolo terá papel de destaque em eventos nacionais e internacionais JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/05/2025 - 23h20 (Atualizado em 22/05/2025 - 23h20 ) twitter

Maior ídolo do Flamengo, Zico é anunciado como o novo embaixador do clube

Zico, considerado o maior ídolo do Flamengo, foi anunciado como o novo embaixador do clube. Ele terá a responsabilidade de representar o time em eventos tanto no Brasil quanto no exterior. A parceria entre Zico e o Flamengo começará em junho deste ano.

O contrato de Zico com o Flamengo se estenderá até dezembro de 2027. Durante este período, ele também atuará como chefe da delegação do clube no Super Mundial de Clubes, que ocorrerá nos Estados Unidos.

