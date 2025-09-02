‘Núcleo 1′: relembre as defesas dos aliados de Bolsonaro na tentativa de golpe de Estado
Integrantes do ‘núcleo central’ pediram absolvição e alegaram que não há provas concretas que sustentem acusações feitas pela PGR
O STF (Supremo Tribunal Federal) inicia nesta terça-feira (2) o julgamento do “núcleo 1“, composto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados, acusados por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.
O grupo reúne oito réus considerados peças centrais na articulação golpista. Todos se tornaram réus em decisão unânime da Suprema Corte, em março deste ano.
Veja quem são:
O que diz a denúncia da PGR
A PGR (Procuradoria-Geral da República) sustenta que Bolsonaro e aliados estruturaram uma organização criminosa estável, com divisão de funções, para manter o ex-chefe de Estado no poder mesmo derrotado nas urnas.
Entre os indícios apresentados estão minutas de um decreto golpista e rascunhos de planos denominados “Luneta”, “Copa 2022” e “Punhal Verde Amarelo”.
Nas alegações finais, todos os acusados solicitaram absolvição, argumentando inexistirem provas consistentes para sustentar as acusações apresentadas pela PGR.
Veja os argumentos das defesas
Walter Braga Netto
Segundo a PGR, o ex-ministro da Defesa e candidato a vice na chapa de Bolsonaro em 2022 exerceu papel de destaque na suposta organização criminosa, aderindo ao plano golpista e coordenando ações.
Almir Garnier Santos
O ex-comandante da Marinha é apontado como figura estratégica no núcleo militar que apoiou Bolsonaro e a tentativa de golpe de Estado.
Anderson Torres
O ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do DF teria contribuído de forma ativa para um projeto ilegítimo de poder liderado por Bolsonaro, visando à ruptura da ordem democrática.
Augusto Heleno
General da reserva e ex-ministro-chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), atuou como um dos nomes mais influentes do núcleo militar próximo a Bolsonaro. Auxiliou o ex-presidente na elaboração e no direcionamento de mensagens contra instituições democráticas.
Alexandre Ramagem
Conforme a PGR, o ex-diretor da Abin integrava o “núcleo decisório” da organização criminosa e comandou uma estrutura paralela de inteligência voltada a objetivos políticos.
Paulo Sérgio Nogueira
General e ex-ministro da Defesa, seria responsável por coordenar a relação entre Forças Armadas e processo eleitoral, segundo a denúncia.
