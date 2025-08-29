Defesa de Bolsonaro indica nove advogados para julgamento no STF por tentativa de golpe
Grupo inclui Celso Villardi, Paulo Cunha Bueno e Daniel Tesser, além de outros advogados e estagiários de três escritórios
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
A defesa de Jair Bolsonaro informou ao STF (Supremo Tribunal Federal) que nove advogados devem acompanhar a sessão de julgamento do ex-presidente e mais sete réus do núcleo 1 da trama golpista a partir da próxima terça-feira (2).
O grupo será composto pelos advogados Celso Villardi, Paulo Cunha Bueno, Daniel Tesser, principais defensores do ex-presidente, além de outros advogados e estagiários dos três escritórios que atuam em favor de Bolsonaro.
leia mais
O julgamento será realizado pela Primeira Turma da Corte, composta pelo relator da ação penal, Alexandre de Moraes, e os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Luiz Fux.
Bolsonaro e seus aliados respondem pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.
Em caso de condenação, as penas podem passar de 30 anos de prisão.
Perguntas e Respostas
Quem são os advogados que acompanharão o julgamento de Jair Bolsonaro no STF?
A defesa de Jair Bolsonaro informou que nove advogados estarão presentes na sessão de julgamento do ex-presidente e mais sete réus do núcleo 1 da trama golpista. O grupo inclui os principais defensores Celso Villardi, Paulo Cunha Bueno e Daniel Tesser, além de outros advogados e estagiários de três escritórios que atuam em favor de Bolsonaro.
Quando ocorrerá o julgamento e quem fará parte da Primeira Turma do STF?
O julgamento ocorrerá na próxima terça-feira, dia 2. A Primeira Turma do STF será composta pelo relator Alexandre de Moraes e pelos ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Luiz Fux.
Quais crimes Jair Bolsonaro e seus aliados estão sendo acusados?
Bolsonaro e seus aliados respondem por crimes como organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência, grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.
Qual é a possível pena em caso de condenação?
Em caso de condenação, as penas podem ultrapassar 30 anos de prisão.
Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp