Defesa de Bolsonaro indica nove advogados para julgamento no STF por tentativa de golpe

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A defesa de Jair Bolsonaro indicou nove advogados para seu julgamento no STF.

O julgamento ocorrerá na próxima terça-feira, envolvendo Bolsonaro e sete réus.

A Primeira Turma do STF será responsável pelo caso, liderada pelo relator Alexandre de Moraes.

Bolsonaro enfrenta diversas acusações, com penas que podem ultrapassar 30 anos de prisão. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Bolsonaro será julgado pelo STF a partir de 2 de setembro WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO - 23.7.2025

A defesa de Jair Bolsonaro informou ao STF (Supremo Tribunal Federal) que nove advogados devem acompanhar a sessão de julgamento do ex-presidente e mais sete réus do núcleo 1 da trama golpista a partir da próxima terça-feira (2).

O grupo será composto pelos advogados Celso Villardi, Paulo Cunha Bueno, Daniel Tesser, principais defensores do ex-presidente, além de outros advogados e estagiários dos três escritórios que atuam em favor de Bolsonaro.

O julgamento será realizado pela Primeira Turma da Corte, composta pelo relator da ação penal, Alexandre de Moraes, e os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Luiz Fux.

Bolsonaro e seus aliados respondem pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Em caso de condenação, as penas podem passar de 30 anos de prisão.

Perguntas e Respostas Quem são os advogados que acompanharão o julgamento de Jair Bolsonaro no STF? A defesa de Jair Bolsonaro informou que nove advogados estarão presentes na sessão de julgamento do ex-presidente e mais sete réus do núcleo 1 da trama golpista. O grupo inclui os principais defensores Celso Villardi, Paulo Cunha Bueno e Daniel Tesser, além de outros advogados e estagiários de três escritórios que atuam em favor de Bolsonaro. Quando ocorrerá o julgamento e quem fará parte da Primeira Turma do STF? O julgamento ocorrerá na próxima terça-feira, dia 2. A Primeira Turma do STF será composta pelo relator Alexandre de Moraes e pelos ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Luiz Fux. Quais crimes Jair Bolsonaro e seus aliados estão sendo acusados? Bolsonaro e seus aliados respondem por crimes como organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência, grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. Qual é a possível pena em caso de condenação? Em caso de condenação, as penas podem ultrapassar 30 anos de prisão.

