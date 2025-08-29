Logo R7.com
Julgamento de Bolsonaro e aliados


Defesa de Bolsonaro indica nove advogados para julgamento no STF por tentativa de golpe

Grupo inclui Celso Villardi, Paulo Cunha Bueno e Daniel Tesser, além de outros advogados e estagiários de três escritórios

Brasília|Da Agência Brasil

  • A defesa de Jair Bolsonaro indicou nove advogados para seu julgamento no STF.
  • O julgamento ocorrerá na próxima terça-feira, envolvendo Bolsonaro e sete réus.
  • A Primeira Turma do STF será responsável pelo caso, liderada pelo relator Alexandre de Moraes.
  • Bolsonaro enfrenta diversas acusações, com penas que podem ultrapassar 30 anos de prisão.

DF - BOLSONARO/STF/RESTRIÇÕES/MORAES - POLÍTICA - O ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, deixa a garagem da sede do Partido Liberal (PL), em Brasí­lia, na tarde desta quarta-feira 23. Ao sair, Bolsonaro acenou à imprensa e disse "Vocês sabem que eu não posso falar", afirmou diante de fotógrafos e cinegrafistas. O ex-presidente cumpre medidas restritivas ordenadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes no último dia 18. Além de usar tornozeleira eletrônica, o ex- presidente não pode se comunicar via rede social própria ou de terceiros. 23/07/2025 - Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO
Bolsonaro será julgado pelo STF a partir de 2 de setembro WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO - 23.7.2025

A defesa de Jair Bolsonaro informou ao STF (Supremo Tribunal Federal) que nove advogados devem acompanhar a sessão de julgamento do ex-presidente e mais sete réus do núcleo 1 da trama golpista a partir da próxima terça-feira (2).

O grupo será composto pelos advogados Celso Villardi, Paulo Cunha Bueno, Daniel Tesser, principais defensores do ex-presidente, além de outros advogados e estagiários dos três escritórios que atuam em favor de Bolsonaro.

O julgamento será realizado pela Primeira Turma da Corte, composta pelo relator da ação penal, Alexandre de Moraes, e os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Luiz Fux.

Bolsonaro e seus aliados respondem pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.


Em caso de condenação, as penas podem passar de 30 anos de prisão.

