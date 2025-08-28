Dias Toffoli vota contra liberdade de Robinho e placar no STF vai a 3 a 1 Toffoli acompanhou o relator Luiz Fux e o ministro Alexandre de Moraes, que já haviam rejeitado a solicitação da defesa Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 28/08/2025 - 11h17 (Atualizado em 28/08/2025 - 11h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Ministro Dias Toffoli votou contra a liberdade do ex-jogador Robinho no STF.

Placar do julgamento é de 3 a 1, com apenas Gilmar Mendes votando a favor da soltura.

Robinho cumpre pena de nove anos por estupro coletivo na Itália, homologada pelo STJ em março de 2024.

A defesa apresentou embargos declaratórios, que estão sendo analisados em julgamento virtual. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Robinho está preso desde março de 2024 Reprodção/RECORD

O ministro Dias Toffoli, do STF (Supremo Tribunal Federal), votou, nesta quinta-feira (28), pela continuidade da prisão do ex-jogador Robson de Souza, o Robinho. Com o voto, o placar do julgamento passou a ser de 3 a 1 contra o pedido de liberdade apresentado pela defesa.

Toffoli acompanhou o relator Luiz Fux e o ministro Alexandre de Moraes, que já haviam rejeitado a solicitação da defesa. O ministro Gilmar Mendes, por outro lado, divergiu e votou a favor da soltura.

Robinho foi condenado pela Justiça da Itália a nove anos de prisão por estupro coletivo ocorrido em 2013, em Milão. A decisão foi homologada pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça) em março de 2024, permitindo que a pena seja cumprida em território brasileiro. Na ocasião, o tribunal determinou a execução imediata da sentença.

Novo pedido de habeas corpus

A defesa do ex-jogador apresentou habeas corpus ao STF, alegando que a prisão só poderia ser decretada após o término do prazo para recursos. O STF, no entanto, já havia negado pedidos semelhantes em novembro de 2024. Agora, os ministros analisam embargos declaratórios apresentados pela defesa, em julgamento no plenário virtual iniciado em 22 de agosto, com previsão de encerramento na sexta-feira (29).

‌



Relembre

Robinho foi condenado pela primeira vez em 2017, na Itália, por participar do estupro coletivo de uma mulher albanesa em uma boate de Milão, em 2013. A decisão transitou em todas as instâncias do Judiciário italiano.

Em 21 de março de 2024, após o STJ acatar o pedido de cooperação internacional feito pela Justiça italiana por 9 votos a 2, Robinho foi preso no Brasil para iniciar o cumprimento da pena em regime fechado.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Perguntas e Respostas

Qual foi a decisão do ministro Dias Toffoli em relação à liberdade de Robinho?

O ministro Dias Toffoli votou pela continuidade da prisão do ex-jogador Robson de Souza, conhecido como Robinho. Com esse voto, o placar do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) passou a ser de 3 a 1 contra o pedido de liberdade apresentado pela defesa.

‌



Quem acompanhou o voto de Toffoli e qual foi a divergência?

Toffoli acompanhou o relator Luiz Fux e o ministro Alexandre de Moraes, que já haviam rejeitado a solicitação da defesa. O ministro Gilmar Mendes foi o único a divergir, votando a favor da soltura de Robinho.

Por que Robinho foi condenado e qual é a pena que ele deve cumprir?

Robinho foi condenado pela Justiça da Itália a nove anos de prisão por estupro coletivo, ocorrido em 2013, em Milão. A decisão foi homologada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em março de 2024, permitindo que a pena seja cumprida no Brasil, com a execução imediata da sentença.

O que a defesa de Robinho alegou em seu habeas corpus ao STF?

A defesa de Robinho apresentou um habeas corpus ao STF, argumentando que a prisão só poderia ser decretada após o término do prazo para recursos. No entanto, o STF já havia negado pedidos semelhantes em novembro de 2024.

Qual é o status atual do julgamento e o que está sendo analisado?

Atualmente, os ministros do STF estão analisando embargos declaratórios apresentados pela defesa, em um julgamento que começou no plenário virtual em 22 de agosto e tem previsão de encerramento em 29 de agosto.

Quando Robinho foi preso no Brasil e qual foi o contexto dessa prisão?

Robinho foi preso no Brasil em 21 de março de 2024, após o STJ acatar um pedido de cooperação internacional feito pela Justiça italiana, com uma votação de 9 a 2. Ele iniciou o cumprimento da pena em regime fechado.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp