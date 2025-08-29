Tentativa de golpe: mais de 3.300 querem acompanhar julgamento de Bolsonaro no STF STF somente concederá passe para 1.200 interessados, que vão ficar na sala da Segunda Turma da corte para assistir ao julgamento Brasília|Da Agência Brasil 29/08/2025 - 16h33 (Atualizado em 29/08/2025 - 16h33 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Mais de 3.300 pessoas se inscreveram para assistir ao julgamento de Jair Bolsonaro no STF.

Somente 1.200 serão selecionadas devido à limitação de espaço durante as sessões.

O julgamento ocorrerá na Primeira Turma do STF, com penas que podem ultrapassar 30 anos.

A Corte também recebeu 501 pedidos de credenciamento de jornalistas para cobrir o evento.

Bolsonaro será julgado pelo STF a partir de 2 de setembro WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO - 18.7.2025

O STF (Supremo Tribunal Federal) recebeu 3.357 pedidos de pessoas interessadas em acompanhar presencialmente o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete réus do núcleo 1 da trama golpista, a partir do dia 2 de setembro.

As inscrições para assistir às sessões foram abertas na semana passada pela corte e estavam disponíveis para o público em geral e advogados dos réus dos demais três núcleos da denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) sobre a tentativa de golpe de Estado, em 2022.

Apesar do grande número de inscritos, somente os primeiros 1.200 pedidos serão atendidos, devido à limitação de espaço.

Os contemplados vão acompanhar o julgamento na sala da Segunda Turma da Corte, por meio de um telão, e não poderão ficar na Primeira Turma, onde o será o julgamento. O espaço será destinado somente aos advogados dos réus e aos profissionais de imprensa.

Foram disponibilizados 150 lugares para cada uma das oito sessões de julgamento, marcadas para os dias 2, 9, 10 e 12 de setembro.

O Supremo entrará em contato com os contemplados e enviará um email para informar o dia e horário de comparecimento.

Imprensa

A Corte também recebeu 501 pedidos de credenciamento de profissionais da imprensa nacional e internacional interessados em cobrir o julgamento.

Julgamento

O julgamento será realizado pela Primeira Turma da Corte, composta pelo relator da ação penal, Alexandre de Moraes, e os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Luiz Fux.

Bolsonaro e seus aliados respondem pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Em caso de condenação, as penas podem passar de 30 anos de prisão.

