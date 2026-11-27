Mega-Sena acumula, e prêmio vai a R$ 82 milhões; veja os números sorteados As apostas podem ser feitas nos dias de semana até as 20h e, aos sábados, até as 22h, em lotéricas, site ou aplicativo

Mega-Sena tem aposta simples de R$ 6 Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 22.06.2023

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena sorteadas nesta quinta-feira (26), em São Paulo. O concurso 3.091 teve os seguintes números sorteados: 04 - 19 - 22 - 23 - 28 - 37.

Com isso, o prêmio ficou acumulado e poderá pagar R$ 82 milhões no próximo sorteio, no domingo (29).

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Os 5 acertos tiveram 64 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 25.521,49 para cada. Já os 4 acertos registraram 5.321 vencedores, que receberão R$ 438,52 cada.

As apostas podem ser feitas nos dias de semana até as 20h e, aos sábados, até as 22h, em lotéricas, no site ou aplicativo Caixa, disponível para usuários das plataformas Android e iOS.

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Já a compra de cotas de bolão pelos canais digitais fica disponível até as 10h45 de domingo.

Os sorteios são realizados às terças e quintas-feiras, com o resultado anunciado às 21h, e aos domingos, às 11h.

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Há, ainda, a opção de deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

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