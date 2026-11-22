Mega-Sena acumula de novo, e prêmio vai a R$ 65 milhões; veja os números deste domingo (22) As apostas podem ser registradas nos dias de semana até as 20h e, aos sábados, até as 22h, em lotéricas, no site ou aplicativo

Os 5 acertos tiveram 26 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 51.466,57 para cada Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 22.06.2023

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena sorteadas nesta quinta-feira (17), em São Paulo. O concurso 3.089 teve os seguintes números sorteados: 17 - 18 - 27 - 36 - 58 - 59.

Com isso, o prêmio acumulou e poderá pagar R$ 65 milhões no próximo sorteio, na terça-feira (24).

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Os 5 acertos tiveram 26 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 51.466,57 para cada. Já os 4 acertos registraram 2.971 vencedores, que receberão cada R$ 643,42.

As apostas podem ser registradas nos dias de semana até as 20h e, aos sábados, até as 22h, em lotéricas, no site ou aplicativo Caixa, disponível para usuários das plataformas Android e iOS.

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