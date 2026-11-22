Mega-Sena sorteia prêmio de mais de R$ 43 milhões neste domingo (22); veja os números Caixa divulga daqui a pouco se houve ganhador das seis dezenas ou se o prêmio ficou acumulado

A Caixa deve divulgar daqui a pouco se houve ganhador das seis dezenas ou se o prêmio ficou acumulado PABLO DE LUCA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 27.09.2025

A Mega-Sena sorteou mais de R$ 43 milhões nesta quinta-feira (17), em São Paulo. O concurso 3.089 teve os seguintes números sorteados: 17 - 18 - 27 - 36 - 58 - 59.

A Caixa deve divulgar daqui a pouco se houve ganhador das seis dezenas ou se o prêmio ficou acumulado, além do rateio.

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As apostas podem ser registradas nos dias de semana até as 20h e, aos sábados, até as 22h, em lotéricas, no site ou aplicativo Caixa, disponível para usuários das plataformas Android e iOS.

Já a compra de cotas de bolão pelos canais digitais fica disponível até as 10h45 de domingo.

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