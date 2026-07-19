Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 35 milhões; veja os números deste domingo (19) Caixa divulga daqui a pouco se houve ganhador das seis dezenas ou se o prêmio ficou acumulado

Mega-Sena sorteou R$ 35 milhões neste domingo (19) em São Paulo Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 22.06.2023

A Mega-Sena sorteou R$ 35 milhões neste domingo (19), em São Paulo. O concurso 3.033 teve os seguintes números sorteados: 23 - 58 - 55 - 18 - 21 - 43.

A Caixa deve divulgar daqui a pouco se houve ganhador das seis dezenas ou se o prêmio ficou acumulado, além do rateio.

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Esse foi o primeiro sorteio com o novo prazo. Os sorteios dos concursos regulares das modalidades lotéricas, que eram realizados aos sábados, passam a ocorrer aos domingos, às 11h.

Com a mudança, as apostas agora podem ser ser feitas até as 22h do sábado, nas casas lotéricas e pela internet.

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Como fazer?

Para concorrer à chance de se tornar milionário, basta ir a uma casa lotérica até as 20h do dia do sorteio e marcar de seis a 15 números no volante. Ou fazer a aposta pelo site ou aplicativo da Caixa. O resultado é anunciado às 21h.

Há, ainda, a opção de deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

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Cada jogo de seis números custa R$ 6. Quanto mais números o apostador marcar, maior o preço da aposta e maiores são as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.

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