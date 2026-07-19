Prêmio da Mega-Sena acumula e vai a R$ 42 milhões; veja os números deste domingo (19)
As apostas podem ser feitas até as 20h no dia do sorteio, nas lotéricas, site e aplicativo da Caixa
Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena sorteadas neste domingo (19), em São Paulo. O concurso 3.033 teve os seguintes números sorteados: 23 - 58 - 55 - 18 - 21 - 43.
O prêmio ficou acumulado e poderá pagar R$ 42 milhões no próximo sorteio, terça (21).
Os 5 acertos tiveram 34 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 59.283,30 para cada. Já os 4 acertos registraram 2.901 apostas vencedoras, que receberão cada uma R$ 1.145,28.
Para concorrer à chance de se tornar milionário, basta ir a uma casa lotérica até as 20h do dia do sorteio e marcar de seis a 15 números no volante. Ou fazer a aposta pelo site ou aplicativo da Caixa. O resultado é anunciado às 21h.
Há, ainda, a opção de deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).
Cada jogo de seis números custa R$ 6. Quanto mais números o apostador marcar, maior o preço da aposta e maiores são as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.
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