Quina: nove apostas dividem o prêmio especial deste domingo (28); veja números sorteados Cada aposta ganhadora vai levar um prêmio de mais de R$ 26 milhões

Sorteiro foi feito no Centro de Tradições Nordestinas de São Paulo Marcello Casal Jr/Agência Brasil – Arquivo

Nove apostas acertaram as cinco dezenas do prêmio especial da Quina de São João, sorteada neste domingo (28). O concurso 7051 teve os seguintes números sorteados: 19 - 32 - 50 - 73 - 75.

Cada aposta ganhadora vai levar um prêmio de R$ 26.603.233,33. Outros 1.674 bilhetes acertaram quatro números e vão embolsar R$ 12.234,37 cada.

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Dois dos bilhetes que garantiram o prêmio principal são de apostas feitas em Brasília (DF); as outras apostas são de Fortaleza (CE), Alexânia (GO), Contagem (MG), Aripuana (MT), Paranavaí (PR), Campos dos Goytacazes (RJ) e Indaiatuba (SP).

O sorteio ocorreu às 14h, no CTN (Centro de Tradições Nordestinas), em São Paulo. Por ser uma premiação especial, o prêmio não acumularia.

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O valor previsto para o próximo concurso, nesta segunda-feira (29), é de R$ 500.000,00.

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