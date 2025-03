Acidente com quatro veículos deixa cinco feridos e interdita rodovia em Ribeirão das Neves Entre as vítimas estão três crianças e dois adultos; postes caídos bloqueiam a rodovia ALMG 806 Minas Gerais|Rosildo Mendes/ Record Minas 30/03/2025 - 20h35 (Atualizado em 30/03/2025 - 20h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um grave acidente envolvendo quatro veículos deixou cinco pessoas feridas na rodovia ALMG 806, em Ribeirão das Neves, na noite deste domingo (30). De acordo com a Polícia Militar, entre os feridos estão três crianças, uma mulher e um homem.

Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas em um acidente na rodovia ALMG 806, em Ribeirão das Neves Rosildo Mendes Santos

O acidente ocorreu no km 05, próximo ao cemitério Monte Santo. Além dos danos causados pelos veículos, o impacto derrubou postes da rede elétrica da Cemig, que caíram sobre a pista, interditando completamente o trecho e agravando a situação.

Equipes de resgate e manutenção estão no local para prestar socorro às vítimas e realizar a retirada dos postes. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas, e a rodovia segue interditada sem previsão de liberação.

Motoristas que utilizam a ALMG 806 devem evitar a região e buscar rotas alternativas até que o trânsito seja normalizado.