Acidente com viatura deixa quatro guardas feridos em Belo Horizonte Os agentes seguiam para uma ocorrência quando ocorreu o acidente em um cruzamento no centro da capital Minas Gerais|Virgínia Nalon e Leandro Wagner 31/01/2025 - 01h43 (Atualizado em 31/01/2025 - 07h57 )

Um acidente no centro de Belo Horizonte entre uma viatura da Guarda Municipal e um ônibus da linha 3948 ( Água Limpa/ Belo Horizonte) deixou dois agentes feridos. A batida entre os veículos ocorreu, na noite dessa quinta-feira (30), na Avenida Afonso Pena, há poucos metros da Praça Sete.

Dois Guardas ficaram presos ás ferragens e foram retirados e atendidos pelos militares do Corpo dos Bombeiros. Em seguida eles foram encaminhados ao Hospital João Vinte Três. Dentro do coletivo haviam três passageiros, além do motorista. Porém, ninguém se feriu.

O motorista do ônibus informou, que não ouviu nenhum alerta sonoro, e ao passar pelo semáforo em verde, da Avenida Afonso Pena, foi atingido pela viatura no cruzamento com a Rua São Paulo.

A Polícia Militar aplicou o teste de bafômetro nos dois condutores dos veículos, e o resultado foi negativo.

Imagens das Câmeras que monitoram o trecho da avenida e até do equipamento instalado dentro do coletivo, vão ajudar a perícia a esclarecer o ocorrido.