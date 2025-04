Advogado mineiro é morto em assalto em Ubatuba; dois adolescentes são apreendidos Polícias Civil e Militar identificam quatro suspeitos; dois seguem foragidos enquanto investigação avança. Minas Gerais|Rosildo Mendes/ Record Minas 20/04/2025 - 17h48 (Atualizado em 20/04/2025 - 17h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram apreendidos por suspeita de envolvimento no latrocínio que vitimou o advogado mineiro Juliano Bento Rodrigues Guirau, de São Gonçalo do Sapucaí, no Sul de Minas Gerais. O crime aconteceu na Praia Grande, em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, durante um assalto a mão armada. Outros dois suspeitos foram identificados, mas permanecem foragidos.

Juliano Bento Rodrigues Guirau, advogado mineiro é morto durante assalto em Ubatuba; dois adolescentes são apreendidos Reprodução/ rede social

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o crime ocorreu por volta das 4h da madrugada, quando Juliano e dois amigos deixavam uma festa na orla da Praia Grande.

O grupo foi abordado por quatro homens encapuzados, que realizaram o assalto. Durante a ação, o advogado foi morto e um de seus amigos também foi baleado. Em ação conjunta, as Polícias Civil e Militar identificaram os suspeitos.

‌



Ainda no sábado, os dois adolescentes foram localizados. Com um deles, os policiais apreenderam o celular de uma das vítimas e outros quatro aparelhos de procedência desconhecida. O segundo adolescente foi encontrado após análise das imagens de câmeras de segurança. Ambos foram apreendidos em flagrante e estão à disposição da Justiça.

Os demais envolvidos no crime foram identificados pela equipe da Delegacia de Ubatuba, que segue com as investigações para localizar os suspeitos foragidos e esclarecer os detalhes do caso.

‌



NOTA SSP

‌



Em um trabalho conjunto, as Polícias Civil e Militar identificaram os quatro suspeitos envolvidos no latrocínio de um turista na praia de Ubatuba, no sábado (19). Após diligências, policiais militares localizaram ontem dois adolescentes, de 16 e 17 anos. Com um deles, foi apreendido o celular de uma das vítimas, além de outros quatro aparelhos sem procedência. O segundo menor foi encontrado após análise das imagens das câmeras de segurança. Ambos foram apreendidos em flagrante e permanecem à disposição da Justiça. Os demais envolvidos foram identificados pela equipe da Delegacia de Ubatuba, que segue em diligência para esclarecimento dos fatos.