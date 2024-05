Aneel anuncia reajuste de 6,7% na conta de energia para clientes da Cemig

Alto contraste

De acordo com agência, reajuste está abaixo do acumulado da inflação (Divulgação/Cemig)

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) divulgou um reajuste de 6,7% na conta de energia para clientes da Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais). O valor passa a valer a partir do dia 28 de maio e terá a duração de um ano.

De acordo com a agência, o reajuste está abaixo do acumulado da inflação dos últimos cinco anos. Enquanto o valor da tarifa da companhia foi alterado em 27%, o IPCA foi de 32%.

Segundo a Aneel, o usuário vai perceber o valor total a partir da fatura de junho, com vencimento em julho de 2024. Em junho, os consumidores pagarão uma parte do consumo ocorrido antes de 28 de maio, ainda conforme a tarifa antiga, e a outra parcela já com o novo valor.

A empresa ainda comenta sobre o relatório de subsídios. Segundo a agência, 16,26% da fatura anterior da Cemig eram destinados para cobrir os impostos. No ano passado, de acordo com a ferramenta do órgão regulador do sistema elétrico, os clientes da companhia pagaram R$2,7 bilhões em subsídios na conta de luz. Em 2024, o valor está próximo a R$1 bilhão.