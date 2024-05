Aos 99 anos, fã realiza sonho de encontrar Bocelli durante show em BH

Alto contraste

Dona Dorita ainda ganhou um autógrafo no livro que ela tinha sobre a vida do tenor (Reprodução/Record Minas)

Aos 99 anos de idade, a Dona Dolores Bicalho realizou o sonho de encontrar o tenor italiano Andrea Bocelli durante o show nesta sexta-feira (17), no Estádio Mineirão, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. A idosa já cogitou até viajar para a Itália para conhecer o cantor e, na falta de condições físicas para a viagem, teve a oportunidade de encontrar o artista na capital mineira. Bocelli está celebrando 30 anos de carreira e promoveu uma turnê. BH foi a primeira cidade brasileira a recebeu a apresentação.

Dorita, apelidada carinhosamente pela família, veio acompanha por quatro parentes e ainda ganhou um autógrafo no livro que ela tinha sobre a vida do tenor. A idosa, rindo e com um sorriso no rosto, ainda disse que acompanhou a vida do artista desde pequeno e se disse preparada para curtir o show. A filha, Valquíria Bicalho, falou sobre a emoção do momento.

“Já vim chorando, é muita emoção, não tem como descrever, é uma pessoa que você nunca imaginava ver de perto. Estamos realizando o sonho da mãe. Ela é uma mãezona, merece mesmo que um pouquinho de felicidade. O show vai ficar mais especial”, disse.

O show do tenor vai contar ainda com várias participações especiais, como seu filho Matteo Bocelli, Sandy, Orquestra Jovem de Minas Gerais e do Estado de São Paulo e vários outros artistas da música clássica.

Andrea Bocelli começou sua carreira tocando piano em pequenos bares e casas noturnas. Em pouco tempo, o artista alavancou após vencer o Festival de Música de Sanremo, Itália. Desde então, Bocelli vendeu mais de 90 milhões de discos e gravou diversas óperas famosas pelo mundo.