Andrea Bocelli emociona público em BH e se solidariza com vítimas do Rio Grande do Sul Tenor italiano foi ovacionado no primeiro show da turnê no Brasil; o filho Matteo e a cantora Sandy completaram apresentação

Em um show regado a clássicos e músicas que tocam o coração, Andrea Bocelli fez em Belo Horizonte, na noite desta sexta-feira (17), a primeira das cinco apresentações da atual turnê no Brasil.

Em entrevista à Record Minas, o tenor italiano se solidarizou com as vítimas das enchentes que devastaram cidades do Rio Grande do Sul. ”É fantástico estar no Brasil, porque tem uma atmosfera maravilhosa. As pessoas são alegres, mesmo em momentos como o que vocês estão atravessando [no Rio Grande do Sul]. Eu recebi em casa a notícia dramática sobre o que vocês estão vivendo. Eu sempre fui muito próximo do país e do povo brasileiro”, declarou à repórter Priscilla de Paula antes de subir ao palco. (Assista à entrevista acima)

Belo Horizonte abriu turnê de Andrea Bocelli no Brasil (Reprodução / Record Minas)

O show teve duração de quase três horas. O italiano dividiu palco com outros artistas. Dentre eles, a cantora brasileira Sandy. A dupla revive o sucesso Vivo Per Lei, gravado por eles há 27 anos.

Em entrevista exclusiva ao R7, Sandy lembrou que tinha 14 anos quando fez a gravação. Esta foi a quarta apresentação da brasileira com o tenor. “É sempre um frio na barriga. Nunca me acostumo”, comentou. “Conforme eu fui ficando mais velha, eu fui entendendo mais e mais a responsabilidade que é isso”, concluiu a cantora que tem 41 anos de idade e 34 de carreira.

Antes de cantar duas músicas com Bocelli, Sandy apresentou sozinha uma produção própria, Amor Não Testado. “É uma música minha não tão conhecida, mas achei que cairia bem para esta noite”, comentou.

Outro ponto alto do evento foi o dueto de Andrea com o filho Matteo Bocelli, de 26 anos. “É um momento emocionante para mim e espero que seja para vocês também”, disse o tenor ao chamar o filho ao palco.

Andrea ainda deu espaço para a soprano romena Cristina Pasaroiu e a violinista americana Caroline Campbell, além de embalar o público em diferentes idiomas. Além do italiano, o espanhol marcou presença com Bésame Mucho e o inglês na segunda parte de Con te Partirò, ovacionada pelo público.

Assista à íntegra da entrevista exclusiva com Sandy:

