Nudes criados por IA: ‘Elas foram expostas’, denuncia família de adolescente que teve fotos adulteradas digitalmente As imagens falsas, de cunho sexual, foram compartilhadas em grupos de mensagens, inclusive em canais que promoviam campeonatos sexuais Minas Gerais|Túlio Lopes, do R7 Minas 05/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Imagens de alunas foram manipuladas por colegas e compartilhadas em redes sociais

A Polícia Civil investiga o caso da criação e venda de “nudes falsos” com IA em colégio tradicional de BH. As fotos falsas, com conteúdo pornográfico, foram compartilhadas em grupos de mensagens, inclusive em canais que promoviam campeonatos sexuais. Os responsáveis por uma das pelo menos 20 alunas recebeu a nossa equipe de reportagem para denunciar o ocorrido. Um dos familiares comentou que estão preocupados: “Até onde essas fotos chegaram? Elas foram expostas. São meninas”.

As denúncias apontam que as imagens foram retiradas de redes sociais e adulteradas digitalmente, sendo até mesmo vendidas. O caso provocou revolta entre pais e responsáveis, que acusaram a escola de omissão. “A coordenação não acolheu as meninas, e só começou a se movimentar depois da pressão dos pais. Uma estagiária chegou a rir da situação ao telefone”, relatou uma mãe que também é advogada e representa juridicamente as famílias.

Durante a reportagem, outro familiar disse que, com medo, as vítimas acabam prejudicadas: “A vítima não vai frequentar a escola. Enquanto os culpados estão frequentando normalmente”. Em um outro trecho da entrevista, um responsável por uma das vítima demonstrou preocupação com todas as envolvidas nessa exposição: “A minha filha teve abertura pra contar pra mim. E as outras meninas que não possuem a mesma abertura?”

A Polícia Civil informou que está atuando para levantar as informações do caso. A Polícia informou ainda que a vítima deve comparecer na Delegacia Especializada de Apuração de Ato Infracional em Belo Horizonte para registrar o fato. O endereço da especializada é na Rua Rio Grande do Sul, número 661, no bairro Barro Preto.

‌



Por meio de nota, o colégio lamentou o ocorrido e disse que “todas as providências estão sendo tomadas com responsabilidade e transparência, em consonância com os valores institucionais e a legislação vigente. A instituição permanece à disposição das autoridades competentes e das famílias envolvidas para esclarecimentos e encaminhamentos necessários”. Além disso, a escola também informou que diante das denúncias, o Conselho Tutelar, Ministério Público e Delegacia de Crimes Cibernéticos serão comunicados sobre o ocorrido e que já adota medidas pedagógicas e jurídicas, como acolhida e escuta das vítimas e de seus familiares; convocação e escuta do suposto autor e seus familiares; ampliação de medidas disciplinares conforme o Regimento da Instituição; intensificação de atividades formativas nas turmas do ensino médio sobre bullying e suas consequências jurídicas.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp