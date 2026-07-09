A Hora da Venenosa: a cantora Fátima Leão dá detalhes sobre desavença com Paula Fernandes

A cantora e compositora Fátima Leão voltou a falar sobre a desavença com a cantora Paula Fernandes e revelou um novo episódio envolvendo as duas artistas.



O desentendimento teria começado em 2016, quando Paula Fernandes concedeu uma entrevista afirmando se considerar a pioneira do movimento feminino no sertanejo moderno. Na época, Fátima Leão gravou um vídeo contestando a declaração e cobrando respeito à trajetória das mulheres que abriram caminho para a nova geração. Desde então, as duas nunca mais se falaram.



Agora, dez anos depois, Fátima revelou, em entrevista, que as duas chegaram a ser escaladas para se apresentar no mesmo evento, no Triângulo Mineiro, mas a situação acabou gerando um novo desconforto. Segundo a cantora, elas dividiriam o mesmo camarim, destinado a três artistas, porém sua entrada teria sido impedida.



"O camarim era para três cantoras, mas os seguranças da Paula Fernandes não me deixavam entrar", relatou Fátima Leão.



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