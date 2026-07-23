A Hora da Venenosa: música inédita da Marília Mendonça é lançada no dia do aniversário da cantora
Faixa inédita ficou guardada por cinco anos e foi lançada na data em que Marília Mendonça completaria 31 anos
A música 'Tudo Vai Ficar Bem', gravada por Marília Mendonça, foi lançada nesta terça-feira (22), data em que a cantora completaria 31 anos. A faixa ficou guardada por cinco anos antes de ser disponibilizada nas plataformas digitais.
A canção aborda temas como superação e esperança diante de momentos difíceis.
Marília Mendonça morreu em 5 de novembro de 2021, aos 26 anos, em um acidente aéreo na cidade de Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. O lançamento da faixa presta homenagem ao legado da artista e marca simbolicamente seu aniversário.
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