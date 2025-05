A Hora da Venenosa: Ana Paula Minerato é indiciada por racismo contra cantora Ananda

A Polícia Civil concluiu um inquérito e a modelo Ana Paula Minerato foi indiciada pelo crime de racismo contra a cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca. Em novembro de 2024, vazaram alguns áudios da modelo ofendendo a Ananda por causa da cor da pele. A mulher teria enviado esses áudios para um ex-namorado, que estava se relacionando com a vítima. Agora, o Ministério Público do Rio de Janeiro vai decidir se vai denunciar Ana Paula à justiça. Se ela for condenada, pode pegar de dois a cinco anos de cadeia.



