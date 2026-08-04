A Hora da Venenosa: Gilberto Gil é resgatado pelo Corpo de Bombeiros
O cantor ficou preso no elevador do prédio em que mora, no Rio de Janeiro (RJ)
Na Hora da Venenosa desta terça-feira (4), a Leila Toledo contou que o cantor Gilberto Gil, de 84 anos, ficou preso no elevador do prédio em que ele mora. O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o resgate. E, depois de concluída a ocorrência, os militares tiraram uma foto com o cantor.
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