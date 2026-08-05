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A Hora da Venenosa: 10 anos da morte de Vander Lee

O cantor mineiro foi homenageado por fãs e familiares uma década após a morte

Balanço Geral MG|Do R7

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Na Hora da Venenosa desta quarta-feira (5), Leila Toledo falou sobre os 10 anos da morte do cantor mineiro Vander Lee. Fãs e familiares prestaram homenagens especiais. Uma das filhas do artista publicou fotos de shows ao lado do Vander Lee e escreveu: "Meu pai morreu há 10 anos, mas a poesia dele ainda vive em mim".

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