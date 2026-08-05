A Hora da Venenosa: 10 anos da morte de Vander Lee
O cantor mineiro foi homenageado por fãs e familiares uma década após a morte
Na Hora da Venenosa desta quarta-feira (5), Leila Toledo falou sobre os 10 anos da morte do cantor mineiro Vander Lee. Fãs e familiares prestaram homenagens especiais. Uma das filhas do artista publicou fotos de shows ao lado do Vander Lee e escreveu: "Meu pai morreu há 10 anos, mas a poesia dele ainda vive em mim".
No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
Problemas com descarte de lixo no córrego Capão preocupam moradores do Bairro Céu Azul
Comunidade do Céu Azul, região da Pampulha em Belo Horizonte, pede ações para conter descarte irregular
Bairro a Bairro: moradores do bairro Taquaril denunciam falta de corrimão em escada perigosa
Estado do local preocupa residentes do bairro localizado na região Leste de Belo Horizonte; PBH informou que enviará equipes para avaliação
Família procura quatro cavalos desaparecidos na Grande BH e suspeita de furto
Família registra ocorrência após sumiço dos animais avaliados em aproximadamete R$30 mil
Escola Guignard, em BH, enfrenta problemas estruturais e segue sem previsão de reabertura
Defesa Civil isolou as áreas afetadas por rachaduras e infiltrações; investimento de R$12 milhões foi liberado para reformas
Moradores denunciam UPA que estaria realizando descarte irregular de lixo hospitalar em BH
Biomédica registrou em vídeo materiais hospitalares espalhados na calçada e afirma que o problema já foi denunciado à unidade de saúde
A Hora da Venenosa: Gilberto Gil é resgatado pelo Corpo de Bombeiros
O cantor ficou preso no elevador do prédio em que mora, no Rio de Janeiro (RJ)
Família vive sob risco de desabamento há quatro anos em Sabará, na Grande BH
Prefeitura de Sabará teria prometido construir um muro de contenção, mas a obra nunca foi realizada
Moradores denunciam furtos frequentes de fios de cobre em Contagem, na Grande BH
Sequência de furtos causou prejuízo estimado em R$ 7.500; moradores aguardam respostas da Prefeitura de Contagem e da Polícia Militar
Artesão mineiro cria parque de diversões em miniatura utilizando materiais recicláveis
Ronaldo Barbosa, técnico em eletrônica, transforma materiais descartados em engenhoca inovadora em Esmeraldas, região metropolitana da capital
Atletas e moradores pedem manutenção de gramado em quadra no bairro Saudade, região Leste de BH
Local deteriorado apresenta risco de lesões em usuários de todas as idades
Em menos de uma semana a Grande BH registra três casos de abandono de incapaz
Dois bebês foram abandonados e um outro morreu após ser deixado sob cuidados do irmão de 11 anos; Polícia Cívil segue investigando os casos
Operação Leviatã: Polícia Civil realiza terceira fase de ação contra crime organizado em MG
Ação em Teófilo Otoni e Belo Horizonte visa desmantelar grupo ligado a facção do Rio de Janeiro
Bairro a Bairro: após três anos, moradores de bairro em BH continuam sem água e energia
Comunidade enfrenta problemas com falta de asfalto, água, esgoto e energia elétrica; a PBH já foi notificada, mas, até o momento, não adotou medidas cabíveis
Vencendo o Divórcio: podcast aborda desafios e superações de casais no Brasil
Estreia do podcast traz histórias reais de casais que enfrentaram crises no relacionamento