A Hora da Venenosa: 10 anos da morte de Vander Lee

Na Hora da Venenosa desta quarta-feira (5), Leila Toledo falou sobre os 10 anos da morte do cantor mineiro Vander Lee. Fãs e familiares prestaram homenagens especiais. Uma das filhas do artista publicou fotos de shows ao lado do Vander Lee e escreveu: "Meu pai morreu há 10 anos, mas a poesia dele ainda vive em mim".



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