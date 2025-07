A Hora da Venenosa: após morte de Preta Gil, quadro relembra última visita da cantora a BH

A cantora Preta Gil morreu neste domingo (20), aos 49 anos, no Hospital Sírio-Libanês, no Rio de Janeiro. Ela enfrentava complicações graves causadas por uma infecção urinária. Em 2023, Preta enfrentou um câncer no intestino, que tratou com cirurgia e sessões de quimioterapia. A infecção urinária surgiu durante o processo de recuperação e agravou seu quadro clínico nos últimos meses.



Em uma participação especial no show “Nós, a Gente”, idealizado por Gilberto Gil e seus filhos, Preta subiu ao palco em BH e foi ovacionada pelo público mineiro. Emocionada, ela falou sobre sua saúde e agradeceu o carinho da plateia: “Estar aqui com vocês é um milagre. A música me cura todos os dias”, disse na ocasião.



Filha de Gilberto Gil, Preta teve uma trajetória marcada por sua atuação na música popular brasileira, na televisão e em pautas sociais como a valorização da diversidade e do corpo feminino. Ao longo da carreira, lançou diversos álbuns, comandou blocos de carnaval e se destacou pelo carisma e irreverência. Fãs, artistas e amigos lamentaram a perda nas redes sociais.



