A Hora da Venenosa: ator Duda Nagle mostra salto na mesma ponte onde jovem morreu no fim de semana

O ator Duda Nagle usou as redes socias para lementar a morte da jovem, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, que morreu no último sábado (13) ao realizar um salto de rope jump, em Limeira, no interior de São Paulo.



Na ocasião, a empresa responsável pelos equipamentos não prendeu a jovem às cordas necessárias para a segurança, arremesando-a de uma altura de 40 m sem qualquer equipamento.



O artista, indignado com a situação, se manifestou em suas redes: "Eu fiz um filme nessa ponte e eu saltei com a corda. Eu fiz o salto que a menina ía fazer, então para mim foi muito ruim ver essa tragédia", lamentou o ator.



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