A Hora da Venenosa: atriz Maria Gladys consegue casa para morar após enfrentar dificuldades

A atriz Maria Gladys continua na cidade de Jacutinga, no sul de Minas Gerais. A atriz conseguiu uma casa para morar depois de uma mobilização solidária. A filha da atriz conseguiu alugar uma casa para a mãe, por um período de três meses. E expectativa é que ela consiga fechar novos contratos profissionais para se manter no local. Veja mais informações no vídeo acima.