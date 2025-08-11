Logo R7.com
A Hora da Venenosa: áudios vazados expõem relação secreta de Tirulipa com filha de ex-assessor

Influenciador e humorista é casado há 15 anos e teria se envolvido com Dani Lopez, segundo mensagens

Balanço Geral MG|Do R7

Áudios que circularam na internet revelaram uma suposta relação secreta do humorista Tirulipa com Dani Lopez, filha de Duda Lopez, ex-assessor dele. Casado há 15 anos com Stefânia Lemos, o influenciador teria iniciado o envolvimento há cerca de um ano. Segundo informações, nem o pai da jovem tinha conhecimento da situação. Dois áudios atribuídos ao humorista reforçam as suspeitas, e o caso repercutiu nas redes sociais.

