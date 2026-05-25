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A Hora da Venenosa: Entrevista exclusiva com Elba Ramalho

Cantora falou sobre novo disco, relação com Minas Gerais e revelou curiosidades sobre cuidados estéticos

Balanço Geral MG|Do R7

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A Elba Ramalho conversou com a Leila Toledo durante passagem por Belo Horizonte. A artista contou novidades sobre a carreira e revelou que está produzindo um novo disco. A Elba Ramalho também falou sobre a relação especial com Minas Gerais e revelou alguns dos costumes quando passa pelo estado. E, claro, não faltou uma boa fofoca. A cantora abriu o jogo sobre os cuidados estéticos que já fez ao longo da vida e falou, com bom humor, sobre a relação com beleza e autocuidado.

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