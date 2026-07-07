Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

A Hora da Venenosa: autor de novelas Benedito Ruy Barbosa morre aos 95 anos

Autor que retratou o Brasil rural e as tradições populares na televisão morreu após complicações de uma insuficiência renal

Balanço Geral MG|Do R7

  • Google News

O autor de novelas Benedito Ruy Barbosa morreu nesta terça-feira (7), aos 95 anos. Ele estava internado há algumas semanas em um hospital de São Paulo. Segundo a unidade de saúde, a causa da morte foi insuficiência renal crônica.

Nos últimos anos, o dramaturgo enfrentava problemas de saúde. Em 2025, chegou a ser internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Considerado um dos maiores autores da teledramaturgia brasileira, Benedito Ruy Barbosa marcou a história da televisão ao retratar o Brasil rural, as tradições populares e os conflitos no campo com sensibilidade, realismo e personagens que conquistaram gerações de telespectadores.

O legado do escritor também permanece na família. Ele deixa quatro filhos, entre eles as autoras Edmara Barbosa e Edilene Barbosa, além do neto Bruno Luperi, que também atua como autor de novelas.

No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • A Hora da Venenosa
  • Benedito Ruy Barbosa

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.