A Hora da Venenosa: autor de novelas Benedito Ruy Barbosa morre aos 95 anos
Autor que retratou o Brasil rural e as tradições populares na televisão morreu após complicações de uma insuficiência renal
O autor de novelas Benedito Ruy Barbosa morreu nesta terça-feira (7), aos 95 anos. Ele estava internado há algumas semanas em um hospital de São Paulo. Segundo a unidade de saúde, a causa da morte foi insuficiência renal crônica.
Nos últimos anos, o dramaturgo enfrentava problemas de saúde. Em 2025, chegou a ser internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
Considerado um dos maiores autores da teledramaturgia brasileira, Benedito Ruy Barbosa marcou a história da televisão ao retratar o Brasil rural, as tradições populares e os conflitos no campo com sensibilidade, realismo e personagens que conquistaram gerações de telespectadores.
O legado do escritor também permanece na família. Ele deixa quatro filhos, entre eles as autoras Edmara Barbosa e Edilene Barbosa, além do neto Bruno Luperi, que também atua como autor de novelas.
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