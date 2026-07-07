A Hora da Venenosa: autor de novelas Benedito Ruy Barbosa morre aos 95 anos

O autor de novelas Benedito Ruy Barbosa morreu nesta terça-feira (7), aos 95 anos. Ele estava internado há algumas semanas em um hospital de São Paulo. Segundo a unidade de saúde, a causa da morte foi insuficiência renal crônica.



Nos últimos anos, o dramaturgo enfrentava problemas de saúde. Em 2025, chegou a ser internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).



Considerado um dos maiores autores da teledramaturgia brasileira, Benedito Ruy Barbosa marcou a história da televisão ao retratar o Brasil rural, as tradições populares e os conflitos no campo com sensibilidade, realismo e personagens que conquistaram gerações de telespectadores.



O legado do escritor também permanece na família. Ele deixa quatro filhos, entre eles as autoras Edmara Barbosa e Edilene Barbosa, além do neto Bruno Luperi, que também atua como autor de novelas.



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