A Hora da Venenosa: Milton Nascimento é internado para tratar pneumonia
Cantor segue estável e tem boa evolução; família diz que o quadro é uma 'intercorrência comum' na sua situação de saúde
O cantor e compositor Milton Nascimento, de 83 anos, está internado desde a última quarta-feira (16) para tratar uma pneumonia. A informação foi divulgada pela equipe do artista nesta quinta-feira (17).
De acordo com a nota, a pneumonia é uma intercorrência considerada comum dentro do atual quadro de saúde do músico. A equipe informou que Milton permanece estável e apresenta boa evolução clínica.
“Ele segue estável e em boa evolução clínica, com todo o suporte necessário, e assistido por uma excelente equipe de profissionais”, diz o comunicado.
Ainda segundo a nota, a expectativa é que o cantor receba alta hospitalar nos próximos dias. Após deixar o hospital, Milton deverá continuar o tratamento em casa.
“A previsão é que ele receba alta nos próximos dias e siga o tratamento em casa, visando o seu conforto”, informou a equipe.
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