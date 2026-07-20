Homens dizem ter sido dopados por mulheres em BH e sofrer prejuízo de mais de R$ 60 mil

Dois homens, de 41 e 36 anos, denunciaram à polícia que foram dopados e roubados por três mulheres que conheceram em um bar no bairro Cruzeiro, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Segundo as vítimas, o prejuízo ultrapassa R$ 60 mil entre compras, empréstimos e objetos furtados. O caso é investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), que informou que, até o momento, ninguém foi conduzido à delegacia.