Homens dizem ter sido dopados por mulheres em BH e sofrer prejuízo de mais de R$ 60 mil
Vítimas afirmam que conheceram três suspeitas em um bar, acordaram horas depois sem celulares e tiveram contas bancárias movimentadas
Dois homens, de 41 e 36 anos, denunciaram à polícia que foram dopados e roubados por três mulheres que conheceram em um bar no bairro Cruzeiro, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Segundo as vítimas, o prejuízo ultrapassa R$ 60 mil entre compras, empréstimos e objetos furtados. O caso é investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), que informou que, até o momento, ninguém foi conduzido à delegacia.
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