A Hora da Venenosa: Cantor Eduardo Costa pode ser preso por difamação

O cantor Eduardo Costa corre risco de ser preso. O sertanejo foi condenado em 2022 por difamação, depois de ofender Fernanda Lima nas redes sociais. O Ministério Público do Rio de Janeiro solicitou que a pena de Eduardo Costa seja mudada de restritiva de direitos para privativa de liberdade, o que pode resultar em prisão. De acordo com o Tribunal de Justiça do estado, o artista não cumpriu a pena inicial determinada.