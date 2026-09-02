A Hora da Venenosa: Confira a edição desta quarta (02)

Veja na edição de hoje, de "A Hora da Venenosa": mais um cantor sertanejo recebeu críticas pelo comportamento no palco. O alvo da vez foi o Panda, que pareceu não perceber que estava se apresentando, e extrapolou na bebida e nas ligações telefônicas para os amigos. O cantor chegou a ser vaiado e até ameaçou parar o show. E mais: o influenciador mineiro “Tião Bruto Sistemático” foi diagnosticado com enfisema pulmonar e pneumonia. Gustavo Tubarão, influenciador e amigo de Tião, aproveitou para fazer um importante alerta.